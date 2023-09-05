В аэропортах Москвы задержаны и отменены 16 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 13 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще три отменены. Это следует из сервиса "Яндекс Расписания".

Так, в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов и три отменены. В Домодедово задержаны три рейса, в Шереметьево – два рейса.

1 сентября в столичных воздушных гаванях в общей сложности задержали и отменили 71 рейс. Ограничения вводили в целях безопасности.

Утром того же дня Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата к Москве. Беспилотник был сбит рядом с Люберцами.



Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами