Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

"Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – добавил мэр.

Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.

Позже это подтвердило Минобороны РФ, отметив, что украинский беспилотник был самолетного типа.

В этот же день над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.



Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой