Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, около 12:00 Киев предпринял новую попытку террористической атаки по объектам на территории РФ. Минобороны уточнило, что беспилотник был самолетного типа.

До этого дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области около 10:00 31 августа.

Ранее сообщалось, что Росгвардия при помощи антидронового ружья и специального карабина сбила три беспилотника над Брянском. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работы ведут оперативные и экстренные службы.

В частности, Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Мэр уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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