Средства ПВО уничтожили БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Воскресенским районом Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметило ведомство.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Мэр уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

30 августа Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом.

Ранее российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

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