Два беспилотника самолетного типа сбили над Брянской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Силы ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.

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