30 августа, 22:46Происшествия
ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью и ракету над Крымом – МО РФ
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Вечером 30 августа Украина предприняла попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Ранее о том, что силы ПВО сбили крылатую ракету в восточной части Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи, уточнял советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял о сбитых беспилотниках в регионе. По его информации, пострадавших и разрушений нет.
Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями
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