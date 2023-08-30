ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью и ракету над Крымом – МО РФ

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Вечером 30 августа Украина предприняла попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Ранее о том, что силы ПВО сбили крылатую ракету в восточной части Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи, уточнял советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял о сбитых беспилотниках в регионе. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями