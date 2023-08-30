Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Силы ПВО сбили крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал он.

От обломков ракеты загорелась трава в поле, на месте работает МЧС, уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он также призвал не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.

Позднее Крючков уточнил, что осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи. Аварию должны ликвидировать в течение часа.

Ранее украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Черным морем 29 августа. По информации Минобороны РФ, с его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку, направленную против объектов РФ.

Также утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Сообщалось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма