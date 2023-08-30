30 августа, 22:03
Силы ПВО сбили крылатую ракету в восточной части Крыма
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Силы ПВО сбили крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал он.
От обломков ракеты загорелась трава в поле, на месте работает МЧС, уточнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он также призвал не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой.
Позднее Крючков уточнил, что осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи. Аварию должны ликвидировать в течение часа.
Ранее украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Черным морем 29 августа. По информации Минобороны РФ, с его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку, направленную против объектов РФ.
Также утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Сообщалось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области.
Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма
Читайте также