31 августа, 07:33Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
Фото: mil.ru
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне вечером Украина предприняла попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом.
Ранее в тот же день российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.
Также атаке подвергся подвергся аэропорт Пскова. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.
Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями
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