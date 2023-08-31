Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне вечером Украина предприняла попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом.

Ранее в тот же день российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Также атаке подвергся подвергся аэропорт Пскова. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями