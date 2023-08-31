Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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Российские ВС пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории России, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области. Беспилотник уничтожили около 10:00 31 августа.

Ранее сообщалось, что Росгвардия при помощи антидронового ружья и специального карабина сбила три беспилотника над Брянском. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работы ведут оперативные и экстренные службы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Мэр уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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