Российские силы сбили украинский дрон над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Атака была пресечена в 20:00 по московскому времени. По данным министерства, беспилотник был самолетного типа.

Украинская сторона продолжает атаковать территорию РФ с помощью БПЛА. 31 августа над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 12:00. Еще один беспилотник был уничтожен в 10:00.

В этот же день Росгвардия с помощью антидронового ружья и специального карабина сбила три БПЛА над Брянском. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, атаке дрона подвергся Воскресенский район Подмосковья. Сергей Собянин сообщал, что российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотник.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями