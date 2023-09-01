Число задержанных и отмененных рейсов в столичных аэропортах достигло 71

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В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в общей сложности задержали и отменили 71 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, по информации на 06:57 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержано 17 рейсов и 6 отменено, в Домодедово задержали 23 рейса и 14 отменили, в Шереметьево задержаны 8 рейсов, еще 3 отменены.

Ранее москвичам напомнили, что расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября в преддверии запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров.

До этого также сообщалось, что расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2 и 3 сентября в связи со строительством станции Лианозово.