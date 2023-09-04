Попытку проникновения украинской ДРГ пресекли в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Российские пограничники и военные в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России <...> и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения <...> украинской диверсионно-разведывательной группы", – написал он.

Богомаз добавил, что на месте вооруженного столкновения с российскими силовиками украинские диверсанты бросили оружие и боеприпасы, среди которых есть образцы иностранного производства.

Между тем за последние сутки ВСУ предприняли по меньшей мере три попытки атак беспилотниками в районе Брянской области. В частности, один БПЛА был ликвидирован средствами РЭБ, когда направлялся в сторону Клинцовской ТЭЦ.



Украинских диверсантов ликвидировали в Брянской области