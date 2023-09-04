Силовики задержали украинца, собиравшего взрывчатку для диверсантов в Запорожской области

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ФСБ РФ совместно с МВД задержала украинца, собиравшего взрывные устройства для диверсионной группы, действовавшей в Запорожской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ведомства, украинский гражданин 1968 года рождения собирал самодельные взрывные устройства для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Задержанный передал исполнителям несколько взрывчаток, которые были использованы ими во время терактов в отношении полицейских и администрации региона, уточнили в ФСБ.

"Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России", – говорится в сообщении.

Силовики провели следственные действия по месту проживания злоумышленника в Херсонской области. У него нашли 5 килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и иные компоненты СВУ. Украинцу предъявили обвинения по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов на военных и энергетических объектах Брянской области. По данным службы, ее готовила украинская диверсионно-разведывательная группа, которую удалось нейтрализовать.

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