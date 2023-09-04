Попытку атаки украинского БПЛА пресекли над Брянской областью

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Украинский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории России с применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"4 сентября около 17:00 по московскому времени <...> украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", – говорится в сообщении.

Это как минимум третья попытка атаки украинских БПЛА в Брянской области за последние сутки. Предыдущий беспилотник был перехвачен над регионом в районе 16:30.

А до этого ВСУ предприняли попытку атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Вражеский БПЛА был ликвидирован средствами РЭБ. Разрушений в результате не было, никто не пострадал.



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