Здание загорелось в Курской области в результате атаки украинского беспилотника

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Пожар произошел в нежилом здании в Курской области в результате атаки украинского БПЛА. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают силовые структуры. По его информации, в результате вражеских действий никто не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника успешно обезвредили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Помимо этого, средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.



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