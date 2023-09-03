03 сентября, 21:22Происшествия
Здание загорелось в Курской области в результате атаки украинского беспилотника
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Пожар произошел в нежилом здании в Курской области в результате атаки украинского БПЛА. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано", – говорится в его публикации.
Губернатор отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают силовые структуры. По его информации, в результате вражеских действий никто не пострадал.
Ранее Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника успешно обезвредили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.
До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Помимо этого, средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.
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