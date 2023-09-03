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03 сентября, 18:36

Происшествия

Два украинских беспилотника обезвредили в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Два украинских беспилотника обезвредили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями", – говорится в его публикации.

Как отметил Старовойт, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры тоже не зафиксировали.

Также вражеские силы обстреляли населенный пункт Теткино, сообщил губернатор. И в этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. Глава региона рассказал, что от взрывной волны пострадала женщина. Ей оказали всю необходимую медпомощь.

До этого ВСУ нанесли удар по селу Троицкое. В результате вражеской атаки был поврежден фасад одного из жилых домов.

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