02 сентября, 09:10Происшествия
Женщина пострадала при обстреле ВСУ деревни в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины трижды обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, от взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Климово и село Курковичи в Брянской области. Никто не пострадал. В селе Курковичи обстрелом повредило один жилой дом.
В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.
Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями
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