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02 сентября, 09:10

Происшествия

Женщина пострадала при обстреле ВСУ деревни в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины трижды обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, от взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Климово и село Курковичи в Брянской области. Никто не пострадал. В селе Курковичи обстрелом повредило один жилой дом.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

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