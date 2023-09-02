Женщина пострадала при обстреле ВСУ деревни в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины трижды обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, от взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Климово и село Курковичи в Брянской области. Никто не пострадал. В селе Курковичи обстрелом повредило один жилой дом.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями