02 сентября, 13:29Происшествия
Украинские БПЛА дважды атаковали село Долгое Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Они дважды атаковали населенный пункт взрывными устройствами, сброшенными с беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что никто не пострадал.
"Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль. Также повреждения есть на одном инфраструктурном объекте связи", – отметил глава региона.
Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте произошедшего.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.
До этого мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.
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