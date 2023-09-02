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02 сентября, 13:29

Происшествия

Украинские БПЛА дважды атаковали село Долгое Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Они дважды атаковали населенный пункт взрывными устройствами, сброшенными с беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что никто не пострадал.

"Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль. Также повреждения есть на одном инфраструктурном объекте связи", – отметил глава региона.

Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте произошедшего.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

До этого мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

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