04 сентября, 18:10Происшествия
Украинский БПЛА перехватили в небе над Брянской областью – МО РФ
Фото: ТАСС/Вадим Жернов
В небе над Брянской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", – говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, инцидент произошел около 16:30 по московскому времени. Беспилотник преследовал цель поразить объекты на территории РФ.
До этого БПЛА самолетного типа сбили в воздушном пространстве над Белгородской областью. Он был запущен с территории Украины с целью совершить террористический акт. Попытку атаки пресекла российская система противовоздушной обороны (ПВО).
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