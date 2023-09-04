Украинский БПЛА перехватили в небе над Брянской областью – МО РФ

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

В небе над Брянской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", – говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, инцидент произошел около 16:30 по московскому времени. Беспилотник преследовал цель поразить объекты на территории РФ.

До этого БПЛА самолетного типа сбили в воздушном пространстве над Белгородской областью. Он был запущен с территории Украины с целью совершить террористический акт. Попытку атаки пресекла российская система противовоздушной обороны (ПВО).



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