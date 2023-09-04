Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники около Крыма и над Курской областью – МО РФ

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В ночь на 4 сентября, около 01:00 по московскому времени, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ при помощи двух беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские БПЛА самолетного типа в воздухе над акваторией Черного моря, вблизи Крыма, и над территорией Курской области.

Ранее сообщалось о том, что в нежилом здании в Курской области произошел пожар в результате атаки украинского БПЛА. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате произошедшего пострадавших нет.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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