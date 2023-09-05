Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин заявил об уничтожении в Калужской области и в Истринском районе беспилотников, пытавшихся осуществить атаку на столицу. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву", – написал он.

Градоначальник подчеркнул, что на месте произошедшего работают экстренные службы. Собянин отметил, что согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

В ночь на 5 сентября в аэропортах Москвы были задержаны и отменены 16 рейсов.

До этого стало известно, что 4 сентября ВСУ предприняли по меньшей мере три попытки атаки беспилотниками в районе Брянской области. В частности, один БПЛА был ликвидирован средствами РЭБ, когда направлялся в сторону Клинцовской ТЭЦ.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА