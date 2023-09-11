Посвященный МЧС поезд запустят в столичном метро в сентябре

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метрополитене запустят посвященный МЧС и волонтерам Национального центра помощи детям поезд в сентябре. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Внутри состава пассажиры смогут увидеть изображения в виде комиксов с советами спасателей. Они узнают правила поведения в экстренных ситуациях. Для оклейки поезда необходимо около 1,9 тысячи метров пленки.

"Тематический состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт и делать поездки комфортными, быстрыми и полезными", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что поезд, посвященный безопасности, запустят по инициативе МЧС РФ в столичном метро 15 сентября. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что пассажиры поезда смогут узнать о принципах безопасности.

До этого сообщалось, что поезд к 270-летию Московского государственного университета запустят в столичном метрополитене в следующем учебном году. В рамках проекта "Созведие-270", приуроченному к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию.

Тематический "Поезд возможностей" запустили на Арбатско-Покровской линии метро