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17 ноября, 07:15

Город

Москвичам рассказали, как ориентироваться в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Москвичам рассказали, как ориентироваться в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ

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Посетители масштабной выставки "Россия" на ВДНХ могут легко ориентироваться в мероприятиях. Для гостей созданы подробное расписание и карта интерактивных зон. Их можно найти на сайте-путеводителе выставки.

Среди событий на форуме – лекции, концерты и разные развлечения. На главной аллее ВДНХ ели украсили в этнических стилях: 89 из них означают количество российских регионов, а еще одна – символ единства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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