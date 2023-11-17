Москвичам рассказали, как ориентироваться в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Посетители масштабной выставки "Россия" на ВДНХ могут легко ориентироваться в мероприятиях. Для гостей созданы подробное расписание и карта интерактивных зон. Их можно найти на сайте-путеводителе выставки.

Среди событий на форуме – лекции, концерты и разные развлечения. На главной аллее ВДНХ ели украсили в этнических стилях: 89 из них означают количество российских регионов, а еще одна – символ единства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.