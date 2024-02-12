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12 февраля, 11:45

Экономика

"Актуальный репортаж": какие российские товары популярны в Китае

"Актуальный репортаж": какие российские товары популярны в Китае

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Русские сладости, квас и маринованные огурцы входят в топ самых любимых продуктов из РФ в Китае. Как рассказали представители экономической отрасли, товар везут на поездах до Владивостока, а оттуда по морю в КНР.

Сколько в Пекине стоят привычные российские продукты и почему для китайского рынка делают этикетки в других цветах? Сколько времени занимает импорт товаров в КНР? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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