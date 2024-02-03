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03 февраля, 09:15

Новости

Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Новости часа: Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

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Московские промышленные предприятия получили возможность взять инвестиционный кредит со ставкой всего в 3%. Только в 2023 году благодаря этой городской программе бизнес смог обновить около 700 единиц оборудования.

Выгодный займ получили 40 компаний. Как рассказал Сергей Собянин, такая поддержка доступна в первую очередь высокотехнологичным предприятиям, выпускающим микроэлектронику, лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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