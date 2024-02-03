Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Московские промышленные предприятия получили возможность взять инвестиционный кредит со ставкой всего в 3%. Только в 2023 году благодаря этой городской программе бизнес смог обновить около 700 единиц оборудования.

Выгодный займ получили 40 компаний. Как рассказал Сергей Собянин, такая поддержка доступна в первую очередь высокотехнологичным предприятиям, выпускающим микроэлектронику, лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты.

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