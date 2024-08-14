Собянин: в Нижегородском районе будет построен офисно-деловой центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Офисно-деловой центр появится в Нижегородском районе ЮВАО, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Строительный проект реализуется за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому, как отметил мэр, в Москве появится свыше 4 тысяч новых рабочих мест.

Данная программа была запущена еще в 2019-м и охватила практически все районы города. За все время ее существования было заключено свыше 120 соглашений. Это позволит создать более 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики города, добавил Собянин.

Между тем возведение первого корпуса многофункционального офисно-делового центра "Бизнес Сити" завершается в деревне Мамыри района Коммунарка в ТиНАО. Площадь постройки составит 21,4 тысячи "квадратов". Это позволит создать в районе около тысячи рабочих мест. Все строительные работы планируется закончить к концу текущего года.

До этого власти Москвы одобрили строительство 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Речь идет о промышленно-производственном объекте на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3, многофункциональном офисно-торговом центре на Тагильской улице недалеко от Бульвара Рокоссовского МЦК, офисно-деловом здании в микрорайоне Рублево-Архангельское.

