Количество заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличилось на 11% за неделю

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Количество заболевших гриппом и ОРВИ на территории РФ увеличилось на 11% за прошлую неделю по сравнению с предшествующей, соответствующая информация появилась на официальном портале Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано около 324 тысяч случаев. В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, вирусов COVID-19, парагриппа", – говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что за указанный период зафиксировали более 13 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 31,4% больше, чем на предыдущей неделе.

Ранее промежуточные результаты клинических испытаний назальной вакцины "Гам-флю-вак – квадри" от разных штаммов гриппа показали ее безопасность. Речь идет о препарате, разработанном в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным экспертов, вакцина хорошо переносится добровольцами.

