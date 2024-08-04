Вторая фаза испытаний назальной вакцины от гриппа завершится к началу 2025 года

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Вторую фазу клинического исследования назальной вакцины "Гам-флю-вак – Квадри" от гриппа, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, планируется завершить в конце 2024 – начале 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу лаборатории молекулярной биотехнологии Центра, доктора биологических наук Максима Шмарова.

"В соответствии с законодательством до регистрации вакцины необходимо провести фазу III клинических исследований для оценки профилактической эффективности вакцины", -– подчеркнул он.

По словам специалиста, вакцина вводится интраназально при помощи насадки-распылителя на шприц. После регистрации препарата для взрослых необходимо будет провести клинические исследования на подростках и детях, уточнил ученый.

Как отметил Шмаров, вакцина не предназначается для защиты от пандемических штаммов.

"Вакцина предназначена для профилактики сезонного гриппа. Для защиты от пандемических штаммов, в том числе против птичьего гриппа, вакцина на предназначена", – добавил он.

В феврале российский Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что изменения были внесены в инструкцию к препарату.

Кроме того, регистрация обновленного "Спутника V" позволила перейти к испытаниям вакцины на подростках, так как для данной группы не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также был обновлен.

