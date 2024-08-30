Эксперт Липов: мошенники создают поддельные магазины школьных принадлежностей

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В преддверии подготовки к новому учебному году мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей, пишет RT со ссылкой на директора по информационным технологиям Сергея Липова.

По его словам, мошенники активизируются перед началом нового учебного года. В фальшивых интернет-магазинах они предлагают школьные принадлежности по очень низким ценам, рассказал эксперт, добавив, что такие сайты могут копировать дизайн настоящих магазинов.

"Однако после оплаты товары либо не доставляются, либо приходят поддельные или некачественные продукты. Если цена кажется слишком низкой, это может быть признаком мошенничества", – сказал Липов.

Как отметил эксперт, родители школьников также могут столкнуться с сайтами с фальшивыми курсами и репетиторами.

"Эти предложения могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с "учителем" теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг", – пояснил Липов и посоветовал проверять репутацию курсов и репетиторов перед оплатой.

Среди других популярных схем эксперт назвал мошенничество с грантами и стипендиями и продажу поддельных подарочных сертификатов на покупку школьных товаров или оплату курсов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян. Аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя и рассылают якобы от них просьбы о сборе средств на нужды учебного заведения. Сумма варьируется от 500 до 5 тысяч рублей.

