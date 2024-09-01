Депутат МГД Александр Козлов принял участие в открытии школы "Теорема"

Фото: Анна Семеник

Депутат Московской городской Думы Александр Козлов принял участие в торжественном открытии школы-гиганта для 1 200 детей под названием "Теорема" в районе Коммунарка. Для будущих учеников и родителей 1 сентября прошел день открытых дверей и экскурсия по новому зданию, а также состоялось множество творческих и спортивных активностей, рассказал депутат.



"Еще 1 200 детей и их родителей радуются 1 сентября, а именно современной и классной школе "Теорема" в Коммунарке. Завтра она распахнет двери для первых уроков, а сегодня здесь царит отдых, огромный праздник и большое знакомство. Мастер-классы, караоке, подвижные игры, танцы, флешмобы вдохновляют ребят и заряжают их позитивным настроением в преддверии учебного года. А у родителей есть возможность получить советы от столичных психологов по воспитанию. Создана такая обстановка, чтобы всем было легче и быстрее влиться в новый учебный год", – подчеркнул Александр Козлов.



Парламентарий поделился информацией об особенностях новой школы. Светлые и просторные классы оснащены по высокому московскому стандарту образования, огромный атриум станет центром жизни школы. Там можно будет организовать развлекательную программу со спектаклями, фестивалями либо серьезные мероприятия как родительские собрания. В образовательном учреждении предусмотрен IT-полигон, медиатека, огромный спортивный зал, столовая, стадион, который позитивно оценили все любители спорта, рассказал Козлов.



Ранее, в июле депутат вместе с Сергеем Собяниным, родителями и учениками осматривал и проверял готовность школы.



"В такие объекты хочется возвращаться. Очень рад, что у нас есть сегодня возможность создавать детям лучшие условия для их перспективного будущего", – заключил парламентарий.

В свою очередь, координатор Совета отцов ВАО и многодетный отец Петр Потапов дал родителям рекомендации по адаптации ребенка к школе. Он посоветовал создать у первоклассника положительный образ школы и учебы, не пугать его сложностями и объемом заданий. Также, указал он, нужно выстроить для ребенка режим дня и учить его быть самостоятельным.