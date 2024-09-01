Валерий Головченко принял участие в открытии нового корпуса школы № 2073 в Кленово

Фото: пресс-служба администрации поселения Кленовское

В воскресенье, 1 сентября, на улице Центральной, 2 торжественно открыли новый корпус школы № 2073 в селе Кленово. Коллектив школы, ветеранов педагогического сообщества, учеников, их родителей и жителей района поздравил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.



"Весной жители сообщили о необходимости ускорить устранение всех недочетов перед завершением строительства, чтобы успеть до начала нового учебного года завершить приемку школы и ее передачу на баланс департамента образования и науки Москвы", – отметил Головченко. – "В сжатые сроки нам удалось совместно с администрацией школы и подрядчиком найти решения, чтобы завершить все работы, и уже со 2 сентября дети будут учиться в новом корпусе школы".



С открытием нового корпуса работы в школе не завершаются, подчеркнул депутат. Уже сейчас департамент развития новых территорий Москвы приступил ко второму этапу реконструкции старого здания школы. В этом учебном году все школьники будут учиться в новом корпусе. А когда реконструкция старого здания завершится, корпуса будут разделены на начальную и основную школу.



Также в рамках строительства построили отапливаемый пешеходный переход на уровне второго этажа, который в дальнейшем соединит оба корпуса. По просьбе жителей Головченко согласовал с подрядчиком план общественного контроля за ходом модернизации. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.



Головченко отметил, что в этом году школа №2073 отмечает юбилей – 150-летие со дня своего основания. Открытие нового современного корпуса образовательного учреждения стало важным подарком для всех жителей поселения Кленовское.

Ранее Головченко посетил село Красная Пахра. Целью визита стал осмотр завершения хода реконструкции футбольного поля.

Универсальная спортивная площадка была благоустроена у дома 15 в селе Красная Пахра в 2021 году. Тренировки и любительские матчи показали, что покрытие необходимо поменять на более удобное и безопасное. Сейчас на поле для игры в мини-футбол современное покрытие из искусственной травы с улучшенным дренажем и новой разметкой.