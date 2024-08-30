Апробацию учебников по истории для 5–9-х классов начнут в сентябре

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Апробация новых учебников по истории для 5–9-х классов начнется в разных регионах России в сентябре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, по итогам апробации в учебники при необходимости внесут уточнения.

"Мы их всех обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим, научным, экспертным сообществом. Планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы школы могли их закупить и уже с 1 сентября 2025 года по ним начать работать", – цитирует министра ТАСС.

Кравцов добавил, что параллельно с этим организовано повышение квалификации учителей, утверждены единые программы, поэтому проблем с подготовкой учителей быть не должно.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что единые государственные учебники по истории для 5–9-х классов представят в начале сентября. Он напомнил, что в прошлом году вышел единый учебник по истории для 10–11-х классов.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в новое пособие по истории для пятиклассников включили раздел о жизни древних людей на российской территории.

По его словам, в 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас к истории древнего мира добавили большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России.

