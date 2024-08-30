Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 15:54

Общество

Апробацию учебников по истории для 5–9-х классов начнут в сентябре

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Апробация новых учебников по истории для 5–9-х классов начнется в разных регионах России в сентябре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, по итогам апробации в учебники при необходимости внесут уточнения.

"Мы их всех обобщим, еще раз проведем обсуждение с педагогическим, научным, экспертным сообществом. Планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы школы могли их закупить и уже с 1 сентября 2025 года по ним начать работать", – цитирует министра ТАСС.

Кравцов добавил, что параллельно с этим организовано повышение квалификации учителей, утверждены единые программы, поэтому проблем с подготовкой учителей быть не должно.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что единые государственные учебники по истории для 5–9-х классов представят в начале сентября. Он напомнил, что в прошлом году вышел единый учебник по истории для 10–11-х классов.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в новое пособие по истории для пятиклассников включили раздел о жизни древних людей на российской территории.

По его словам, в 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас к истории древнего мира добавили большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России.

Столичные педагоги разработали учебники по математике углубленного уровня

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика