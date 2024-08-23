В России учебники по истории для 5–9-х классов представят в начале сентября

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Единые государственные учебники по истории для 5–9-х классов представят в начале сентября, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на Международной научно-практической конференции "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых".

Он напомнил, что в прошлом году вышел единый учебник по истории для 10–11-х классов. В этом году в училища и колледжи к 1 сентября поступит сделанный на этой же базе единый учебник истории для среднего профессионального образования.

"И ровно через неделю мы представим завершение этой линейки – единые учебники для 5–9-х классов", – цитирует Мединского ТАСС.

Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в новое пособие по истории для пятиклассников включили раздел о жизни древних людей на российской территории.

По его словам, в 5-м классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6-го класса. Сейчас к истории древнего мира добавили большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России.

Учебники для средних классов будут менее европоцентричны. Чубарьян пояснил, что никто не отменяет Европу, однако добавляется модуль про Восток, Азию и Африку. Также, по его словам, были внесены уточнения по поводу событий, вызывающих дискуссии среди историков.