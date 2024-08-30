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30 августа, 17:40

Город

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

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В Раменском районе Москвы готово к открытию одно из самых технологичных образовательных учреждений города. На западе Москвы обновили школу № 37. Новое здание рассчитано на 550 человек, там будут учиться дети с 7-й по 11-й класс.

Для детей создали медиатеку, обеденный зал и многофункциональную площадку для проведения мероприятий, лекций и выставок. Ученики будут посещать кружки и секции по разным направлениям, среди которых актерское мастерство и танцы, а в классах информатики они займутся разработкой проектов по 3D-моделированию, робототехнике и программированию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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