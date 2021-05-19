Manizha прошла в финал "Евровидения"

Manizha с "Русской женщиной" заработали путевку в финал "Евровидения", удачно выступив в полуфинале. Он прошел в Роттердаме накануне.

Иностранная пресса призналась, что выступление певицы было свежим, отметив при этом особый шарм и харизму. Manizha вышла на сцену под номером три.

Она появилась в платье, сшитом из лоскутов, присланных женщинами разных национальностей со всей страны. Артистка скинула объемную одежду, которая символизирует гендерные стереотипы, и продолжила петь в красном рабочем комбинезоне.

Финал конкурса намечен на 22 мая. По словам Manizha, ее стратегия победы – быть собой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.