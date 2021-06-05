"Раскрывая тайны звезд": к юбилею Барбары Брыльской

О тайне появления Барбары Брыльской в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" сегодня обязательно расскажут ее коллеги. Но это не все.

Наша съемочная группа отправилась в Польшу – на родину актрисы, чтобы узнать, как она живет сейчас.