В Московской области пройдет фестиваль "Арт-пикник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Татьяна Уханова
Традиционный Пушкинский фестиваль, посвященный дню рождения поэта, пройдет 5 и 6 июня в усадьбе Вяземы и усадьбе Захарово на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
В этом году впервые художественным руководителем "Арт-пикника" выступит обладатель трех премий "Золотая маска" режиссер Алексей Франдетти.
Гостей мероприятия ждут мастер-классы, выступления народных хоровых и фольклорных коллективов, игры пушкинского времени, хороводы, экскурсии, выставка работ художников и мастеров прикладного искусства, аттракционы и прочие развлечения.
"Арт-пикник АСП" очень просто и вместе с тем ужасно сложно классифицировать. Это театральный фестиваль? Нет, ведь здесь присутствуют не только замечательные спектакли. Это инсталляция? Нет, хотя арт-объектов на территории музея будет предостаточно. Это серия концертов? Тоже нет, хотя музыки в этот день будет очень много. Наш "Арт-пикник" – это повод отлично провести день в приятной компании, посмеяться вместе с креативной командой "Заячий стон", восхититься водными декорациями театра "Эскизы в пространстве" и насладиться слиянием джаза в исполнении Игоря Бутмана. Для меня огромная честь и радость создать такой повод для всех, кто решит провести этот день вместе с нами", – сказал Франдетти.
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