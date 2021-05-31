На Netflix появятся почти все фильмы Алексея Балабанова

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Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на почти полную фильмографию российского режиссера Алексея Балабанова, в том числе на фильмы "Брат" и "Брат 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Также на платформе будут доступны ленты "Груз 200", "Морфий", "Замок", "Про уродов и людей", "Счастливые дни", "Река", "Качегар" и "Мне не больно". Все эти фильмы уже доступны к просмотру либо анонсированы.
Таким образом, на Netflix будут представлены почти все работы Балабанова, за исключением картин "Жмурки", "Война" и "Я тоже хочу".
Ранее сообщалось, что Netflix объявил о старте съемок сериала "Анна К" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, он будет создан на русском языке с последующим дублированием на другие языки для аудитории по всему миру.
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