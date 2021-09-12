Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому на Чудском озере

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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера. Об этом сообщает RT.

Известно, что мемориал был освещен патриархом Кириллом.

На церемонии открытия Путин отметил, что именно на месте нового монумента князь Александр Невский разгромил захватчиков. Президент подчеркнул важность данной победы для дальнейшей истории древнерусского государства.

"Эта победа стала одним из символов воинской славы России", – сказал Путин.

Глава государства отдельно отметил, что в мемориале были отражены образы псковских десантников, геройски погибших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году.

"Мы видим здесь на мемориале образы этих мужественных, юных ратников, вставших на доспехи побежденных врагов", – подчеркнул президент.

Ранее в столичном метро запустили тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Сообщалось, что состав курсирует по Арбатско-Покровской линии.