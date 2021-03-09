ЦБ выпустит памятные монеты в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

Фото: cbr.ru
Центробанк выпустит памятные монеты в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, сообщается на сайте регулятора.
Монеты из золота и серебра поступят в обращение 10 марта. Они будут номиналом 3 и 100 рублей. Выпустят их в рамках серии "Исторические события".
На лицевой стороне монет будет рельефное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне серебряной монеты – рельефное изображение князя Александра Невского в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений. Слева будет православный храм, справа – вооруженное войско, внизу по окружности расположится надпись: "Александр Невский". Монета выйдет тиражом три тысячи штук.
На оборотной стороне золотой монеты расположится рельефное изображение монумента "Ледовое побоище" на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы средневекового Пскова. Внизу по окружности будет надпись: "Александр Невский". Монета выйдет тиражом одна тысяча штук.
Ранее в Британии выпустили новые монеты в честь Джеймса Бонда. На них изображен смокинг, намекающий на главного героя, и выгравирована надпись: "Взболтать, а не смешивать". Так Джеймс Бонд просил приготовить ему мартини со льдом. Выполнены памятные монеты из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов.
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