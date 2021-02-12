Манифест Богомолова о Европе вызвал волну споров

Константин Богомолов провозгласил новым этическим Рейхом Европу. Манифест режиссера, опубликованный в "Новой газете", вызвал неоднозначную реакцию.

В нем говорится об упадке ценностей и необходимости перестать ориентироваться на Запад. Существующие порядки в обществе Европы Константин Богомолов сравнивает с нацизмом. Если раньше заставляли какие-то вещи ненавидеть, теперь ненавидеть нельзя – заставляют любить.

Режиссер пишет: "Этическая чистота пришла на смену расовой чистоте. И сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое: нет ли там харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей."

Некоторые поддержали слова режиссера, а другие обвинили в поверхностности суждений. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.