Деятели культуры отреагировали на манифест режиссера Богомолова

10 февраля на страницах "Новой газеты" был опубликован манифест театрального режиссера Константина Богомолова под названием "Похищение Европы 2.0". В нем он размышляет об этическом кризисе Запада, где у людей больше нет права на выражение реальных мыслей и эмоций. Также режиссер призвал россиян не ориентироваться на европейские ценности. Манифест вызвал бурные споры в социальных сетях. Рассказываем, в чем суть работы Богомолова, а также как на нее отреагировало российское культурное сообщество.

Новый этический рейх

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В своем манифесте Богомолов размышляет о новых ценностях XXI века не только Европы, но и всего Запада в целом. В центре всего – "сложный человек", который одновременно может любить и ненавидеть, быть "высоким и низким, верующим и сомневающимся". Так вот, по мнению Богомолова, западная культура пытается истребить такого человека и привести его к неким этическим стандартам.





из манифеста Константина Богомолова Запад декларирует себя как общество, "заточенное" на реализацию личностных свобод. На самом деле сегодня Запад ведет борьбу с человеком как со сложной и трудноуправляемой энергией.

Таким образом, культурные процессы, происходящие на Западе, Богомолов называет формированием "этического рейха", где всепоглощающая толерантность больше не позволяет человеку говорить открыто о своих чувствах.

"Ты больше не можешь сказать: "Я не люблю…", "Мне не нравится…", "Я боюсь…" Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями", – отмечает режиссер. В противном случае, по мнению Богомолова, человек станет "жертвой мощной репрессивной машины – того самого общественного мнения", которое может затравить и усложнить жизнь за инакомыслие.

Такой Запад Богомолов сравнивает с "покинутым Вишневым садом" и называет его "Европой, которую мы потеряли", так как, по его мнению, эта культура потеряла самое главное – ценность человеческой индивидуальности. И в этом смысле Россия пока выигрывает у Запада.





из манифеста Богомолова Русские разночинцы говорят нам: "Россия в хвосте прогресса". Нет. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад.

Поэтому режиссер предлагает перестать ориентироваться на современные западные ценности, а строить "свой мир", на основе которого потом можно будет заново строить старую добрую Европу, "которую они потеряли".

Призыв к дискуссии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Как пояснили в "Новой газете", публикация манифеста – это своего рода приглашение к дискуссии.

На своей личной странице в Instagram Богомолов также отметил, что готов к полярности мнений о своем труде. "Я знаю, что сказанное там вызовет и ненависть, и любовь. О том и текст. О праве любить и ненавидеть", – написал режиссер.

Реакция на манифест и вправду оказалась неоднозначной. Под своим постом Богомолов получил множество положительных реакций от своих подписчиков. "Наконец-то хоть кто-то на серьезном, высоком по стилю изложения уровне заговорил на эту тему", – пишут одни комментаторы. Другие отмечают: "Есть же еще смелые здравомыслящие люди в этом "новом", лицемерном времени".

В то же время нашлись и те, кто отнесся к высказываниям режиссера достаточно критически. "Идут года, а пластинка про загнивающий Запад никак не доскрипит", – делятся мнением в комментариях подписчики. Некоторые обвинили Богомолова в слишком поверхностном анализе западной культуры и всех ее процессов.

"Модель Богомолова однобока"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Критически к манифесту отнесся режиссер и драматург Иван Вырыпаев. В первую очередь он выразил мнение, что Богомолов плохо понимает глубину тех культурных процессов, что происходят на Западе.

"Константин Богомолов, не живя в Европе и США, как оказалось, не очень хорошо представляет себе те процессы, которые там на самом деле происходят. И это неудивительно... посещая западный мир в качестве туриста, трудно, очевидно, увидеть ситуацию в социуме и культуре такой, какая она есть", – отмечает Вырыпаев.





Иван Вырыпаев режиссер, драматург И поэтому описанная Богомоловым модель современного западного мира, мягко говоря, очень упрощена и однобока.

В свою очередь, кинокритик Антон Долин на своей страничке в Facebook заявил, что текст Богомолова его расстроил. В частности, он упрекнул Богомолова в заимствовании. По мнению кинокритика, подобные мысли и постулаты были изложены ранее другими общественными деятелями.





Антон Долин кинокритик Меня расстроила компилятивность этого текста. Все эти тезисы мы читали у Дугина, Проханова, Прилепина, Боякова и Ольшанского. Не те авторы, чьи мысли (тоже часто несамостоятельные) стоят обобщения и литературного изложения, на мой, разумеется, взгляд.

В то же время Долин возмутился резкой и порой неуместной критике со стороны оппонентов режиссера, которая посыпалась на него не только из соцсетей, но из уст медийных персон. "Можно не переходить на личности? Можно не трогать семью? В XXI веке, а?" – пишет кинокритик.

"Тем более что программа этого манифеста "новых правых" совсем не нова. В США ее разделяют трамписты (половина страны), в России, так или иначе, – большинство, в Европе – очень, очень многие", – заключил Долин.

"Богомолов имеет право на собственное мнение"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Нашлись у Богомолова и единомышленники среди деятелей культуры. Писатель, драматург, лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Данилов манифест Богомолова поддержал.

"Потому что, как верно подметил бывший президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, свобода лучше несвободы. А сложность, добавим от себя, лучше простоты", – написал Данилов у себя в Twitter.

Также позитивно высказался российский журналист, глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он назвал публикацию манифеста удивительным и неожиданным событием.





Евгений Примаков глава Россотрудничества Приятно неожиданно, что о правой адекватности заговорили вот и с этого фланга. Русская классическая культура не водица, традиция найдет себе путь и проявится, и жизнь побеждает смерть самым загадочным образом.

Писатель Александр Цыпкин в Instagram призвал свою аудиторию к дискуссии. Что касается собственного мнения, он выразил его следующим образом: "Много спорных тезисов, но со многим, к сожалению, соглашаешься. Диктатура политкорректности и правда имеет место быть. Может, конечно, это просто маятник качнулся, и скоро все стабилизируется".

Манифест режиссера прокомментировал СМИ и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Человек, творчество которого импонирует многим и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения", – ответил Песков журналистам и добавил, что это вопрос не стоит на повестке Кремля.

Супруга Богомолова Ксения Собчак на своей страничке в Instagram назвала режиссера "самым безумным, смелым и прекрасным психом на свете". Однако свое мнение по поводу опубликованного манифеста телеведущая официально пока не высказала.