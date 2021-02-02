В театре "Модерн" пройдет премьера "Женитьбы" с Лолитой Милявской

Фото: пресс-служба театра "Модерн"

В столичном театре "Модерн" 24 и 25 февраля пройдет премьера спектакля "Женитьба". Роль Агафьи Тихоновны исполнит Лолита Милявская.

Режиссер Юрий Грымов объединил в спектакле сразу три известных классических произведения – "Женитьба" Николая Гоголя, "Предложение" Антона Чехова и "Женитьба Бальзаминова" Александра Островского.

"Сохранив оригинальный авторский текст этих ярких пьес, режиссер перенес эти "вечные сюжеты" в сегодняшний день, с иронией показав пороки и нужды современного мира. Спектакль "Женитьба" заставит зрителей искренне улыбнуться и взглянуть по-новому на многие привычные вещи", – рассказали представители театра.

Роли исполняют: Лолита Милявская, заслуженная артистка России Анастасия Светлова, Юрий Анпилогов, Петр Ступин, Алексей Багдасаров, Любовь Новак, Константин Конушкин, Андрей Давыдов, Денис Игнатов, Сергей Аронин и другие.