Появление Человека-паука обещают в первом трейлере сиквела "Венома"

Фото: стоп-кадр из фильма "Веном", 2018 год, режиссер – Рубен Фляйшер

Киногерой Marvel Человек-паук в исполнении актера Тома Холланда встретится с Веномом в новом трейлере фильма "Веном 2: Да будет Карнаж". Об этом сообщает "Газета.ру".

Продолжение с участием антагониста Эдди Брока, роль которого снова исполнит Том Харди, выйдет на большие экраны 24 июня 2021 года. Первый трейлер ленты может появиться в ближайшие выходные.

В том случае, если герой Тома Холланда будет подтвержден в сиквеле, то догадки любителей комиксов подтвердятся. Согласно версии зрителей, продолжение "Венома" развернется в реальности, где есть Человек-паук.

Первая часть картины "Веном" вышла в кино осенью 2018 года.

Ранее стало известно, что Альфред Молина вернется к роли Доктора Осьминога в "Человеке-пауке". Премьера запланирована на 17 декабря 2021 года.