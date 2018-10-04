"Веном", "Звезда родилась" и "Черный клановец". Кинопремьеры недели

"На районе" с Данилой Козловским, Том Харди, искушаемый злом, и Леди Гага впервые в полнометражном кино. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах уходящей недели.

"Веном"

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=n7GlLxV_Igk&feature=youtu.be]youtube/SonyPicturesRU

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"Веном"

"Кислота"

Фантастический боевик со стомиллионным бюджетомстартует одновременно по всему миру. Главный герой фильма журналист Эдди Брок ведет расследование, которое может стать самым важным в его карьере. Но в это время в него вселяется существо – симбиот Веном – которое дает Броку суперспособности, но вместе с тем пытается заставить его пользоваться ими отнюдь не с благими намерениями. О соблазне стать злодеем в мире, где супергероев уже и так достаточно – в фильме с Томом Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсоном в главных ролях.

Видео: youtube/ПРОвзгляд

"Кислота"

"На районе"

Главный дебют года, по версии "Кинотавра". На экраны выходит фильмдвадцатишестилетнего актера и режиссера Александра Горчилина. Еще до выхода в прокат, объявленный важным высказыванием о современном поколении двадцатилетних, этот фильм сделан молодыми о молодых и для молодых. О "Кислоте" этой осенью говорят примерно столько же, как прошлой – об "Аритмии", что само по себе является поводом посмотреть этот фильм. А актеры из "Гоголь-центра" в главных ролях будут приятным бонусом для тех, кто уже успел влюбиться в театр Серебренникова и его труппу.

Видео: youtube/Central Partnership

"На районе"

"Звезда родилась"

Еще один долгожданный дебют – первый полнометражный режиссерский опыт актрисы и модели Ольги Зуевой (широкому зрителю ставшей уже известной в качестве девушки Данилы Козловского) – фильм. Зуева родилась во Владивостоке, работала и снимала короткометражки в США, а первый полнометражный фильм по собственному сценарию решила посвятить родному городу и воспоминаниям юности. История двух друзей, их повседневная жизнь, мечты и соблазны – канва фильма, главным героем которого можно назвать сам Владивосток. Такой далекий и неизвестный, что "На районе" (сопродюсером которого выступил исполнитель одной из главных ролей Козловский) – как минимум заявка на создание первого серьезного образа города со времен песни "Владивосток 2000".

Видео: youtube/WBRussia

"Звезда родилась"

"Черный клановец"

Еще один фильм актера, ставшего режиссером, –Брэдли Купера. Третий по счету ремейк голливудской ленты 1937 года – повествование о теряющем славу кантри-музыканте и неизвестной, но очаровавшей его своим талантом певице, которой тот помогает взойти на музыкальный Олимп. Сюжет, в котором любовь и совместное творчество неизменно переплетаются с соперничеством и завистью – благодатная тема для мюзикла. А Леди Гага в роли начинающей певицы – еще один весомый аргумент для успеха в прокате.

Видео: youtube/Universal Pictures Russia

"Черный клановец"

"Школа"

– новый фильм Спайка Ли, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля. Рон Сталлворт – первый чернокожий детектив в истории полицейского департамента Колорадо-Спрингс. Не успев обосноваться на новом рабочем месте, он берет на себя ответственное задание – внедриться и разоблачить местное отделение Ку-клукс-клана. Помочь ему в этой задаче предстоит еврею Флипу Циммерману. Звездный состав (Адам Драйвер, Алек Болдуин, Тофер Грейс) только подогревает интерес к черной комедии в стиле ретро (действие происходит в семидесятые годы) от одного из главных американских режиссеров современности.

Видео: youtube/Megogo Distribution

"Школа"

"Любовник моей жены"

– австралийский фильм ужасов о матери, которая пытается найти способ спасти своего впавшего в кому сына. В процессе поисков она оказывается в заброшенной школе – месте, где реальное переплетается со сверхъестественным, а люди сталкиваются с собственными демонами, знакомство с которыми может принести смерть или знание, недоступное обычным непосвященным.

Видео: youtube/Tenletters

"Любовник моей жены"

"Пришельцы в доме"

Кинонеделя была бы неполной без легкой французской комедии – пожалуй, почти каждому периодически хочется посмотреть фильм из этой категории. В этот раз в легком жанре выступает– фильм Даниэля Отёя, где он исполнил одну из главных ролей вместе с Жераром Депардье, Сандрин Киберлэн и звездой испанского кино Адрианой Угарте. Семейное счастье Даниэля ставится под угрозу, когда лучший друг Патрик приглашает их с женой на парный ужин со своей новой девушкой. Ею оказывается молодая красотка, полностью завладевающая вниманием главного героя. "Любовник моей жены" – комедийная мелодрама без особых претензий, которая скрасит вечер тем, кто хочет посмотреть что-то более "камерное", чем блокбастер, но при том более простое для восприятия, чем авторское кино.

Видео: youtube/Наше кино

"Пришельцы в доме"

В разделе премьер для детей на этой неделе один мультфильм –. Рассчитанный на зрителей от шести лет, он представляет историю мальчика Луиса, который отправляется на помощь троим инопланетянам, вынужденным совершить аварийную посадку на Земле после поломки космического корабля. Учитывая, что отец Луиса – уфолог, который никак не может найти доказательства существования инопланетян, а новые друзья мальчика обладают способностью перевоплощаться в любые земные существа, юного искателя приключений ждут увлекательные дни.

Лиза Минаева