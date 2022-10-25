В столице открылся прием заявок на участие в молодежном чемпионате "Технолидеры Москвы"

Фото: vk.com/РЦ профнавигации и развития компетенций

В столице открылся прием заявок на участие в молодежном чемпионате по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы", сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, принять в нем участие смогут команды школьников и студентов вузов и колледжей от 13 до 18 лет и от 18 до 23 лет соответственно, которые готовы предоставить прототип разработки или минимально жизнеспособный продукт.

Заявку должна подать образовательная организация до 30 октября. Всего в конкурсе смогут принять участие 60 команд, которым помогут наставники – профильные специалисты и руководители успешных стартапов. Участники доработают с ними свои решения и подготовятся к презентации.

26 ноября команды представят свои разработки экспертам и инвесторам, которые уже выберут 10 лучших проектов, чтобы их реализовать.

Чемпионат "Технолидеры Москвы" вошел в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения РФ на 2022–2023 учебный год для определения детей с выдающимися способностями. Этот статус позволяет предоставить победителям и призерам преференции и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

По условиям чемпионата, в команде может быть от двух до шести человек. Во время тестовых питч-сессий они потренируются представлять свои разработки, подготовят визуализацию проекта и обучатся азам публичного выступления.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, с каждым годом в столице появляется все больше молодых людей, интересующихся развитием инноваций и технологий. Он выразил надежду, что в этом году участники чемпиона представят прорывные проекты и технологические решения в области импортозамещения и информационных технологий. Он подчеркнул, что сейчас это передовые направления, которые наиболее актуальны для города.

В сентябре в Москве набирали участников московского трека федерального акселератора "Технолидеры будущего". Свою бизнес-идею могли реализовать команды людей 13–17 лет. Фурсин напомнил, что Москва принимает участие в этой программе уже второй год. Кроме того, в прошлом году московский трек стал знаковым в системе подготовки школьников в технологической сфере.

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