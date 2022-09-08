В Москве стартовал набор участников молодежной программы "Технолидеры будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве начали набирать участников московского трека федерального акселератора "Технолидеры будущего". Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.
Свою бизнес-идею могут реализовать команды людей 13–17 лет. Заявки в проект принимают до 18 сентября.
Сергунина отметила, что команды, которые отберут эксперты, начнут работать над развитием бизнеса в октябре.
"Одновременно для ребят будут проводить встречи с наставниками, лекции и тренинги специалистов по технологическому предпринимательству. В марте лучшие проекты презентуют инвесторам, тогда же объявят и наградят победителей", – поведала Сергунина.
Авторы самых перспективных проектов получат дополнительные баллы к ЕГЭ, поездки в "Артек" и "Орленок". Кроме того, этих участников включат в реестр одаренных детей ресурса "Таланты России".
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что Москва принимает участие в этой программе уже второй год. Кроме того, в прошлом году московский трек стал знаковым в системе подготовки школьников в технологической сфере.
В прошлом году свыше 60 человек стали победителями и призерами федерального акселератора. При этом семь проектов находятся в стадии запуска серийного производства, а три – уже получили заказы.
Ранее Сергунина пригласила специалистов со всей России на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack. Соревнование состоится 15–16 октября. Это будет хакатон по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма. Желающие участвовать могут оформить заявки на портале проекта Moscow Travel Hack до 4 октября.
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