Программа "Московский акселератор" получила международную премию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Московский акселератор" получил международную премию Global Business Outlook Awards. Эксперты отдали приз этой программе как лучшей акселерационной, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за два года программа помогла продвинуться 330 высокотехнологичным стартапам, а наиболее преуспевшие из них привлекли более миллиарда рублей инвестиций.

"В текущем году мы запустили программу в новом формате и уверены, что она поможет вырасти новым стартапам, а Москве – получить передовые инновации для улучшения жизни горожан", – рассказал Фурсин.

Ранее сообщалось, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.

Заммэра столицы Наталья Сергунина отмечала, что организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.

При этом программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.