Услуги профподрядчиков с господдержкой стали доступны на платформе "Мой экспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям цифровой платформы "Мой экспорт" стал доступен ряд услуг на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" с государственной поддержкой от региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Об этом сообщает столичный департамент СМИ и рекламы.

В настоящее время предпринимателям доступны услуги "Поиск покупателя", "Консультация по маркировке и этикетке", "Консультация по логистике", "Размещение на маркетплейсах", "Анализ внешнеторгового контракта" и "Анализ зарубежных рынков". Все эти услуги предусматривают поддержку от ЦПЭ.

Уточняется, что новые услуги наиболее актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, так как им сложнее выйти на международные рынки.

Для получения услуги с господдержкой компания должна относиться к МСП. Экспортер может подать заявку на услугу с господдержкой ЦПЭ на платформе "Мой экспорт".

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поддержку города получили порядка 1,4 предпринимателей. Им была оказана помощь в имущественно-земельной сфере.

Меры поддержки для представителей бизнеса в Москве действуют с марта 2022 года. В их числе – отсрочки по имущественно-земельным платежам, а также послабления для арендаторов участков и нежилых помещений.

Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что антикризисную поддержку в Москве получили около 11 тысяч предприятий. Общий объем помощи оценивался в 50 миллиардов рублей.



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