Бизнес-коуч объяснила, почему сотрудники могут терять мотивацию

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Сотрудники могут потерять мотивацию из-за несоответствия рабочей среды внутренним ценностям, а также из-за того, что задачи не соответствуют навыкам человека. Об этом рассказала бизнес-коуч и основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN Катерина Акман в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, мотивация – это готовность на протяжении долгого времени выполнять определенные действия как можно лучше, а не просто желание человека что-либо делать.

Акман отметила, что мотивация к работе – комплексный вопрос, который зависит от нескольких факторов. Например, важны внутренний настрой и понимание сотрудника, для чего он работает. Ответ на этот вопрос должен лежать в зоне его личных интересов, а не начальства, подчеркнула она.

"Очень важно соответствие рабочей среды внутренним ценностям человека. Например, если сотрудник – воплощение точности, пунктуальности и дисциплины, а у компании ценности совсем другие, то его мотивация будет падать", – сказала эксперт.

Она также напомнила работодателям, что у сотрудника должна быть возможность эффективно коммуницировать с коллегами.

Акман уточнила, что в кризисные времена все очень быстро меняется и исчезает стабильность, и в первую очередь теряет ценность материальная мотивация. В связи с этим важно, чтобы мотивация сотрудников строилась не только на деньгах.

Ранее консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко рассказала, что детям следует ежедневно уделять не менее 15 минут качественного времени, когда ребенок и родитель полноценно вовлечены в совместную деятельность. Она отметила, что с детьми лучше проводить времени чуть меньше, но регулярно, чтобы не стать "родителем выходного дня".



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